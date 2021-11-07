الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منسق «حياة كريمة» بالمنوفية: الكشف على 600 حالة بقرية شمياطس في الشهداء

قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية بالتعاون مع فريق شباب وأطباء «فينا خير» قافلة مجانية لخدمة أهالى قرية شمياطس بمركز الشهداء وتم من خلالها تقديم الكشف والأدوية المجانية لأهالي القرية.

وأكد مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، أنه تم تقديم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 600 حالة بالإضافة إلى حملة التطعيم لقاح كرونا التابعة لمبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة التي أشرف عليها الدكتورة أمل شودف مديرة الإدارة الصحية بالشهداء، حيث تم من خلاله تطعيم 120 حالة من أهالي القرية بلقاح كورونا.

قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
قافلة شمياطس بالمنوفية
IMG-20211105-WA0095
IMG-20211105-WA0095
IMG-20211105-WA0096
IMG-20211105-WA0096
تعاون محافظة المركزى مستشفى جامعة خدمات رئيس الجمهورية الخدمات الطبية جراحة العظام معمل التحاليل مبادرات رئيس الجمهورية مؤسسة حياة كريمة تعديل سلوك تطعيم لقاح بالتعاون مركز الشهداء أهالى القرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

محمد شريف يكشف لـ«الدستور» سر عودته لـ منتخب مصر

اعرف.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر وطريقة الحجز

محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية «الجوكر».. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة