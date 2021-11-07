منسق «حياة كريمة» بالمنوفية: الكشف على 600 حالة بقرية شمياطس في الشهداء

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية بالتعاون مع فريق شباب وأطباء «فينا خير» قافلة مجانية لخدمة أهالى قرية شمياطس بمركز الشهداء وتم من خلالها تقديم الكشف والأدوية المجانية لأهالي القرية.

وأكد مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، أنه تم تقديم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 600 حالة بالإضافة إلى حملة التطعيم لقاح كرونا التابعة لمبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة التي أشرف عليها الدكتورة أمل شودف مديرة الإدارة الصحية بالشهداء، حيث تم من خلاله تطعيم 120 حالة من أهالي القرية بلقاح كورونا.

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

قافلة شمياطس بالمنوفية

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