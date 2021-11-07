«Cairo ICT» أداة دعم هائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط

خلال احتفاله بـ«اليوبيل الفضى» لمعرضها..

رحّب الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال، بالحضور خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Digital Challenge، على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعرب كمال عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الفضي للمعرض خلال رحلة طويلة شهدت انطلاق وتشكيل أبرز معالم قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال "كمال" إن المعرض يشهد الدورة الثامنة من مؤتمر "بافيكس"، لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، والذى يعد منصة هامة لاستعراض مستجدات تقنيات القطاع المصرفي وفرص نموه، متوجهًا بالشكر للأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "أي فينانس" على دور شركته كشريك استراتيجي في رعاية والمشاركة بمؤتمر "بافيكس" السنوي.

واستعرض كمال، تاريخ مؤتمر "بافيكس" منذ انطلاقه عام 2013 عندما بدأ التفكير في إقامته ومخاطبة شركة "أي فينانس"، لإقامة فاعلية تستهدف دعم مجال الشمول المالي ومجهودات الدولة المصرية فى التحوّل الرقمي، مؤمكدًا أن الهدف من إقامة "بافيكس" أن يكون ملتقى رئيسى يجمع كافة لاعبي التكنولوجيا المالية فى مصر وتسليط الضوء على نمو ذلك المجال ومناقشة فرص التطور المتاحة.

ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان، رئيس شركة "أي فينانس"، عن سعادته برعاية المعرض بالتزامن مع الاحتفال بدورة اليوبيل الفضي، موجهًا التهنئة لشركة "تريد فيرز"، والإعلامي أسامة كمال على المجهود الضخم في إقامة تلك الفاعلية واستمرارها رغم صعوبة التحديات والظروف المحيطة، وأبرزها جائحة كورونا.

وأكد سرحان على أهمية طرح أسهم شركته في البورصة المصرية، والذي يساهم في نمو حجم أعمال الشركة وارتفاع قيمتها السوقية، مشددًا على اتخاذ خطوات جادة في تطوير الأداء العام لزيادة درجة جاذبية سهم الشركة للمستثمرين الحاليين والقادمين، وسعي الشركة لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات منها البنية التحتية والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات الاقتصادية، التي تحتاج لدعم تكنولوجي في إطار دور "أي فينانس"، لتعزيز استراتيجية مصر للتحوّل الرقمي.

وأشار سرحان إلى أن الشركة أطلقت شركتين تابعتين وهما "أي تاكس" و"أي هيلث"، بهدف المشاركة في دعم توطين التكنولوجيا بمجالات الصحة والمالية ليصل عدد الشركات التابعة لنحو 5 شركات، الأمر الذي يساعد على القيمة التسويقية للشركة خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة بنية، أن "Cairo ICT" يمثل أداة دعم هائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لما يتيحه من فرص هامة لبحث كل جديد في مجال التكنولوجيا، منوهًا إلى أن المعرض مر برحلة تحديات مختلفة، وآخرها جائحة كورونا، لكنه نجح في مواجهتها وتجاوزها بنجاح.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة بنية، عن فخره لكون شركته الراعي الرسمي للمعرض للعام الثاني على التوالي وحصولها على ثقة إدارة المعرض، والذي يمثل صورة مصر التكنولوجية.

من جانبها أكدت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، على اهتمام شركتها بالسوق المصرية باعتباره ضمن 5 دول للشركة في إفريقيا من بين 90 دولة.

وقالت “سرحان” إن “فيزا” تستهدف ضخ استثمارات جديدة لتوسيع عملياتها فى مصر، مشيرة إلى أن صناعة المدفوعات الإلكترونية تشهد نموًا متزايدًا فى مصر لما تمثله من سوق واعدة لذلك القطاع الهام، متابعة أن 90% من الشركات التكنولوجيا المالية تمثله فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قال "كولين هو"، رئيس أعمال الحوسبة السحابية بشركة هواوي شمال أفريقيا، إن “هواوي” تقدم منتجات مبتكرة لتعزيز تكنولوجيا البنية التحتية والمنتجات والتطبيقات لضمان سرعة اتصال لمساعدة الشركات على تعزيز اعتمادها على السحابة و إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأكد "هو" أن الصين شهدت طفرة نوعية بمجال السحابة وتحويل البيانات الرقمية وهو ما تدعمه الشركة عبر تقنياتها المبتكرة، لافتا إلى أن منتجات الحوسبة السحابية الطرفية ساهمت في نشر محطات بسرعة أكبر تصل إلى 10 أضعاف، وأن كورونا سرعت من وتيرة رقمنة الأعمال خاصة بقطاعات المدن الذكية والصحة والتعليم والتجارة.

من جانبه وجّه وائل عبدوش، مدير عام شركة "IBM" مصر، التهنئة للقائمين على المعرض بمناسبة احتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على انطلاقه، مُشيرًا إلى أن الشركة تستعرض خلال دورة العام الحالي أحدث ما لديها من تكنولوجيا التحوّل الرقمي، والتي تدعم بها مشروعات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة، حيث تتمثل أبرز تلك التقنيات في خدمات السحابة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار، مؤكدًا أن الشركة تتطلع لدعم عملائها في رحلة التحوّل الرقمي كما نستهدف عقد شراكات جديدة فى ذلك الصدد.