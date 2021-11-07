الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال تنفيذ مشروع المجزر الآلي بالمراشدة 

اللواء أشرف الداودي-
اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا

عقدت محافظة قنا اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة أعمال تنفيذ المجزر الآلى بقرية المراشدة، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. 

حضر الاجتماع اللواء محمد صلاح ناجي السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وابراهيم خلاوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه المراشدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام أن اللواء أشرف الداودي، شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقاً للخطط الزمنية المحددة لها مع الإلتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة.

وأشار إلى أن المجزر قائم علي مساحة ٤٢٠٠ م٢ وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي ٤ مليون جنيه بتمويل مشترك من الخطة الاستثمارية للمحافظة و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و من المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية له فى مايو المقبل.

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