وفد من الجامعة العربية يلتقى قائد الجيش السودانى

التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، بوفد من الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين المساعد للجامعة، وفقا ما نقله التليفزيون السوداني.

وكان وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، أمس السبت، توجه إلى السودان للإسهام في معالجة الوضع المتأزم هناك، بتكليف من الأمين العام أحمد أبوالغيط، ومن المقرر أن يصل الوفد إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم.

وقال مصدر مسئول في الأمانة العامة، إن لقاءات الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة، تهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.