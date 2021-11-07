محروس: الطيران المدني تحسن جودة وكفاءة الإدارة والتشغيل بالمطارات

أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاهتمام بالممارسات البيئية السليمة للمطارات المصرية يأتي ضمن توجه الدولة ورؤية وزارة الطيران المدني على المستوى البعيد لتحسين جودة وكفاءة الإدارة والتشغيل بالمطارات، وبما يعزز من بنيتها الإدارية المطابقة للتشريعات وقواعد التشغيل الدولية بالتوازي مع بنيتها الاستثمارية على الأرض، والمتمثلة في رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية رأسيا للمطارات الحالية، وأفقيا بإنشاء وافتتاح مطارات جديدة.

كما أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بحصول مطار الغردقة الدولي على شهادة الأيزو(2015 (ISO 14001 في الإدارة البيئية، وهو الاعتماد الخاص بمطابقة إجراءات التشغيل وإدارة العمل داخل المطار للمعايير البيئية، وهي معايير محددة من جانب الجهات الدولية بهدف نشر ممارسات إدارية وتشغيلية مطابقة بيئيا لأجل الحفاظ على سلامة النظام البيئي المحيط.

كما أثنى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مجهودات العاملين بالشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور وقطاع السلامة والجودة والبيئة بالشركة في سبيل الحصول على الاعتمادات اللازمة للمطارات المصرية.

وكانت شركة SGS المشرفة على منح هذا الاعتماد قد قامت بعمليات المراجعة للمطابقة البيئية لمطار الغردقة الدولي على مدار ثلاثة أيام، وانتهت باعتماد المطابقة البيئية لكل أرجاء المطار، بما في ذلك مباني الركاب ١ و٢ والحقل الجوي. وبذلك يعد مطار الغردقة الدولي هو أول مطار مصري يحصل على أيزو المطابقة البيئية للمطار بالكامل.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.