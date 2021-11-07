الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين يعتمد المعاينات المبدئية لمرحلة «جمعيتى» الرابعة غدًا

جمعيتي
جمعيتي

انتهت مديريات التموين والتجارة الداخلية من إجراء المعاينات المبدئية لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة للمتقدمين للمشروع واستيفاء الشروط عليهم وتم إرسالها إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لاعتمادها خلال الشهر الجاري وإرسال النتائج، غدا الإثنين، للبدء في استكمال الإجراءات.

وأكد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الوزارة ستبدأ في إجراء المعاينات النهائية لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة خلال الشهر الجاري وديسمبر المقبل للبدء في التشغيل الفروع أول العام المقبل.

وفي السياق، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومدير مشروع "جمعيتي"، إن إجمالي مشروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المراحل الثلاث بلغ حاليا نحو 6,500 فرعا على مستوى المحافظات.

وأوضح كمال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي الفروع لجمعيتي التابعة للشركات النيل للمجمعات الاستهلاكيه والأهرام للمجمعات الاستهلاكية بلغت إجماليا نحو 400 فرع، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 222 فرعا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة فروع جمعيتي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركه القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بنسبة 100%، وجار استكمال مشروع الميكنة بفروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الإسكندرية.

وزارة التموين وزير التموين مشروع جمعيتي المتحدث الرسمي التموين والتجارة الداخلية الشهر الجاري غدا الاثنين

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