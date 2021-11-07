«الوزراء العراقي»: محاولة اغتيال الكاظمي استهداف للدولة

قال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استهدافاً خطيراً للدولة العراقية، فيما تعهد بملاحقة الجهات المتورطة في محاولة اغتيال الكاظمي.

وذكر المجلس في بيان أن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتياله، يعد استهدافاً خطيراً للدولة العراقية".

وأضاف: "عملية الاستهداف، تمت على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية آلت على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة، مبينًا أن القوات ستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه.

وأكد أن الأجهزة الأمنية، ستعمل بكل ثبات، للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجميع إلى الحوار الهادف والبنّاء من أجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.

وقال الكاظمي في كلمة له: "إلى أهلي وشعبي في كل مكان من العراق العظيم، إلى كل من قلق في هذه الليلة، فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان وأنا ومن يعمل معي بألف خير".

وأضاف أن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحمايته، لافتًا إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.