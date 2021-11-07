بريطانيا تخطط للانسحاب من 3 برامج بحثية كبرى خاصة بالاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة تليجراف البريطانية، إن المملكة المتحدة تعمل على خطط للانسحاب من ثلاث برامج بحثية كبرى خاصة بالاتحاد الأوروبى، والتي ستشهد حرمان بروكسل من تمويل قيمته حوالي 15 مليار إسترليني.

وفى ظل تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، ستلجأ حكومة بريطانيا للعمل على البدائل المحلية في حال الانسحاب من المشروعات الثلاثة "هورازون يورب، وكوبرنيكس ويوروتوم".

وتمثل هذه البرامج أساس البحث العلمي المتعلق بالجوانب الصناعية والنووية للاتحاد الأوروبى بقيمة 90 مليار يورو، أو 77 مليار إسترلينى، والتي وافقت بريطانيا على البقاء فيها بطريقة ما عند توقيعها اتفاق "بريكست" التجاري العام الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى إن الحكومة تضع بنشاط إجراءات لتفعيل خيارات مضادة للمفوضية الأوروبية، في حال اضطرت بريطانيا لاستخدام المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية فى الأسابيع المقبلة.

تفاصيل المشروعات البحثية

وتشارك بريطانيا بـ 2.1 جنيه إسترلينى سنويا فى برنامج "هورايزون" الذى يستمر 7 سنوات، للحفاظ على وصول العلماء والباحثين البريطانيين إلى المشروعات والتمويل الأوروبى.

كما استطاعت بريطانيا تأمين الوصول لبرنامج "كوبرنكس إرث"، والذى يعتبر حيويا لقطاع الفضاء البريطاني، مع التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن المشاركة المستمرة في برنامج الأبحاث النووية يوروتوم.

إلا أن الدخول توقف من قبل الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن دولا أخرى غير أعضاء مثل النرويج تحصل على وضع ارتباط رسمي، مما يعنى أن المؤسسات البريطانية تفقد فرص بحثية وتمويلية.

وأوضحت الصحيفة أن وثيقة حكومية مسربة، تم تداولها هذا الأسبوع، كشفت أن الحكومة تعتقد أن التأخير محاولة متعمدة من بروكسل، لخلق نفوذ فى المحادثات المتعلقة بإيرلندا الشمالية، أن البرامج ستتوقف قريبا عن تقديم القيمة مقابل المال.