قافلة طبية للكشف علي مواطني حلايب وشلاتين مجانًا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم إيفاد قافلة طبية ضمن القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة لمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، شارك فيها أطباء من تخصصات مختلفة، تم خلالها الكشف على 170 مواطنًا وصرف العلاج وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لهم مجانًا.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة تم إقامة قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالوحدة الصحية بحلايب التابعة لإدارة الشلاتين الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له أن تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 170 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 60 فحصًا معملي وإجراء عدد 36 أشعة وسونار، كما تم إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وتابع أن تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.