الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة فتح طريق الإسماعيلية عقب انقشاع الشبورة المائية

فتح طريق الإسماعيلية
فتح طريق الإسماعيلية

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح طريق الاسماعيلية عقب انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووضعت الإدارة العامة للمرور إرشادات خلال الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة خلال  الشبورة المائية، النصائح للقيادة الآمنة في الأوقات المبكرة، لمنع وقوع حوادث على الطرق.

القيادة خلال الرؤية الجيدة فقط أو الانتظار حتى انقشاع الشبورة، والالتزام بتعليمات رجل المرور.

تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير خاصة القادم من الخلف وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به واستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك وعدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

والسير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد، بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى ويجب أن لا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

غالبا تكون الشبورة متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

وإذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

وفي حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات ومرتادي الطرق السريعة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

الإسماعيلية الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات خدمات المرور الأحوال الجوية الشبورة المائية شبورة مائية تحسن الأحوال الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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