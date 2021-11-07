الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تًصدر إنذاراً لمواجهة العواصف الثلجية

العواصف الثلجية
العواصف الثلجية

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إصدار إنذار باللون البرتقالي، لمواجهة العواصف الثلجية في بعض مناطق شمالي ووسط وشرقي البلاد، وهي الأولى من نوعها هذا الشتاء.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا” الصينية ، قال المركز إن عواصف ثلجية متوقعة ستضرب أجزاء من منغوليا الداخلية، وشانشي، وخبي، وبكين، وتيانجين، ولياونينغ، وجيلين، وشاندونغ وخنان، خلال الفترة ما بين مساء يوم السبت الماضي وحتى مساء اليوم الأحد.

وفي بعض المناطق المذكورة، من المتوقع أن يصل منسوب الهطولات الثلجية إلى أكثر من 30 سنتيمتراً.

ونصح المركز المقيمين بالبقاء في الأماكن المُغلقة، وحثّ السلطات المحلية المختصة باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر على الطرق، والسكك الحديد، ومحطات الكهرباء، ومرافق الاتصالات.

ويعمل نظام التحذير من الاحوال الجوية في الصين وفق أربع مستويات مُرمّزة بالألوان، حيث يُمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وقدّرت محطة الأرصاد الجوية المحلية في مقاطعة خبي بشمالي الصين، أن تنخفض درجات الحرارة في معظم مناطقها ما بين 10 إلى 14 درجة مئوية خلال الفترة ما بين يومي الأحد والاثنين، ولا سيما في مدينة تشانغجياكوه ومدينة تشنغده بواقع 14 إلى 16 درجة مئوية.

أما في منطقة منغوليا الداخلية، بلغ ارتفاع الثلوج في بايان نور، وباوتوه، وأولانتشاب ومدينة تونغلياو، 22 ميليمترا، فيما أطلق مطار هوهيهوت بايتا الدولي خطة استجابة طوارئ للأحوال الجوية الخاصة، حيث تم إلغاء الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

كما تم أيضاً إغلاق العديد من الطرق السريعة في خبي وشانشي، بشكل مؤقت.

 

و علي صعيد آخر ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد تسجيل 74 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي يوم السبت، ارتفاعا من 55 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 40 في اليوم السابق.
 

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 35، ارتفاعا من 27 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

 و يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصين مواجهة برتقال جهة عواصف العواصف لمواجهة الـ برتقالي انذار الصي واجهه مواجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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