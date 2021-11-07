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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الأحد 7_11_2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، إستقرار أسعار الصرف، خلال فترة التعاملات، منها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك المصرية، الأحد، خاصة انه أول أيام العمل الرسمية عقب الأجازة الأسبوعية، لكافة البنوك العامة والاستثمارية، وفى ظل رغبة آلاف المتعاملين في السوق المصرفي، على تلبية الاحتياجات الخاصة من الدولار الأمريكي، لتسيير أعمالهم، ومنها إستيراد المنتجات من الخارج. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 


بالإضافة إلى ذلك، تشهد الفترة الحالية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، نتيجة توفير البنوك، الكميات اللازمة من الدولار لتلبية احتياجات العملاء، سواء المستثمرين والمصدرين، خاصة مع تأثير سعر الدولار على أسعار كثير من المنتجات والخدمات فى الأسواق المصرية.


 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


فى ذات السياق استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيها  للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 


كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيها للشراء  و15.73 جنيها  للبيع خلال التعاملات 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي 

وكذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

سعر الدولار في بنك عودة 

كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات. 


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 


فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، إستقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر  عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

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وائل لطفي

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