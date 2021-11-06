الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مش قادر».. تفاصيل اعتزال لطفي لبيب للتمثيل

لطفي لبيب
لطفي لبيب

أعلن الفنان لطفي لبيب اعتزال التمثيل بشكل نهائي منذ قليل، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، لعدم قدرته الجسدية على العمل مجدداً.

وقال لطفي لبيب في تصريحات صحفية، إنه راضي بقضاء الله، لأنه منذ إصابته بالجلطة الأخيرة وهو غير قادر على استعادة نشاطة وحيويته مره أخرى ولذلك فضل متابعة الأعمال الفنية من منزله.

وكان آخر ظهور الفنان لطفى لبيب قبل تكريمه اليوم من وزيرة الثقافة مع الفنان أشرف عبد الباقي، الذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: «نورنا إمبارح فى التصوير عمنا لطفى لبيب وكان من أحلى الأيام».

اعتزال لطفي لبيب لطفي لبيب يعتزل التمثيل الفنان لطفي لبيب تكريم لطفي لبيب من وزيرة الثقافة الحالة الصحية للفنان لطفي لطبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

ابنة سهير البابلي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من استضافة قمة المناخ؟

«تموين الجيزة»: توزيع 2 مليون و700 ألف اسطوانة شهريا بالمستودعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام