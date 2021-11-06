«مش قادر».. تفاصيل اعتزال لطفي لبيب للتمثيل

أعلن الفنان لطفي لبيب اعتزال التمثيل بشكل نهائي منذ قليل، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، لعدم قدرته الجسدية على العمل مجدداً.

وقال لطفي لبيب في تصريحات صحفية، إنه راضي بقضاء الله، لأنه منذ إصابته بالجلطة الأخيرة وهو غير قادر على استعادة نشاطة وحيويته مره أخرى ولذلك فضل متابعة الأعمال الفنية من منزله.

وكان آخر ظهور الفنان لطفى لبيب قبل تكريمه اليوم من وزيرة الثقافة مع الفنان أشرف عبد الباقي، الذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: «نورنا إمبارح فى التصوير عمنا لطفى لبيب وكان من أحلى الأيام».