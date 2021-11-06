الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 24.3 مليون تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 24 مليونا و311 ألفا و560 شخصا .
وأوضحت- الصحة المغربية فى بيان اليوم- أن 3266 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، مشيرة إلى أن 6536 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 22 مليونا و253 ألفا و789 شخصا، بينما بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 1518576 شخصا.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

الرباط لقاح كورونا المغرب الصحة المغربية

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