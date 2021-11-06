الباز يكشف محاولة أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في 2013

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محاولة وزير التعليم العالي الأسبق الإخواني مصطفى السيد مسعد، في حكومة هشام قنديل، أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "في مارس 2013 طلع قرار بزيادة بدل أعضاء هيئة التدريس، فقام وزير التعليم العالي الإخواني وقتها بإصدار قرار، وقال أي عضو عشان يحصل على البدل لازم يملأ استمارة كانت عبارة عن 7 صفحات فيها كل البيانات الشخصية وهوايات وأنشطة الأساتذة".