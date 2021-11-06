«مستقبل وطن» يكرم فريق دنديل ببني سويف

كرم حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، فريق دنديل، ممثل أمانة المحافظة؛ لحصوله على المركز الرابع في بطولة دوري مستقبل وطن النسخة الثالثة، التي أقيمت مؤخرًا على ملاعب 6 أكتوبر.

حضر احتفالية التكريم، التي أقيمت داخل مركز شباب دنديل، النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد للحزب، والدكتورة منى عبدالله أمين التنظيم بالحزب، ومحمد سيد كامل، وعلي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وعمرو شحاتة أمين العلاقات العامة بالحزب، ووجيه بدوي القائم بعمل أمين مركز ناصر، أمين التنظيم، وهيئة مكتب أمانة الحزب بناصر.

وأهدى النائب درع الحزب لفريق دنديل، ومبلغًا ماليًا، مكافأة إجادة للفريق لتمثيلهم محافظة بني سويف بالشكل المشرف خلال بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة.

وكرم حسام العمدة، أمين الحزب، رئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية لدوري مستقبل وطن في محافظة بني سويف، برئاسة الكابتن توني عثمان، حيث أهداهم درع الحزب، لما بذلوه من جهد خلال البطولة التي نالت ثناء الجميع.

خلال كلمته، وجه أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، التحية لفريق دنديل، لأدائه المشرف على مدار البطولة قائلًا: "كنتم مثالًا للروح الرياضية والفريق المتجانس، أنتم قدوة ومثال يحتذى به، شرفتونا وأتمنى لكم التوفيق قادمًا".

ووجه العمدة التحية والشكر لمركز ناصر الداعم للدولة دائمًا، حاضرًا في كل الاستحقاقات الوطنية بقوة بل دائمًا من كان أعلى المراكز في المحافظة مشاركة.

كما شارك أعضاء الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن في تقديم التهنئة لفريق دنديل، لما بذلوه من جهد وإخلاص خلال البطولة وتمثيلهم أمانة المحافظة بالشكل اللائق والمشرف.