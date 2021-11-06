السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة تحضير طبق البطاطس بالخرشوف

البطاطس بالخرشوف
البطاطس بالخرشوف

لا يخلو أي بيت مصري من البطاطس، إذ تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة لعملها خاصة في فصل الشتاء.

ونعرض لكم في السطور التالية طريقة جديدة لطهي البطاطس مع الخرشوف، ويستغرق تحضير هذه الوجبة قرابة ساعة وتكفي لنحو أربعة أشخاص.

مكونات وصفة البطاطس بالخرشوف:


250 جرام من البطاطس الحمراء
3 ملاعق كبيرة من خل التفاح 
ليمونة 
250 جرام خرشوف 
1 لتر من زيت دوار الشمس
 قشدة حامضة للتقديم

للتتبيل:

10 جرام  من رقائق الفلفل الحار
2 ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة المحمصة قليلاً
1½7 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير طبق البطاطس بالخرشوف 

  • املأ وعاءً كبيرًا بالماء البارد، ثم قطّع البطاطس واحدة تلو الأخرى إلى شرائح بسمك 3 مم ثم ضعي كل شريحة بطاطس في وعاء الماء على الفور، قبل تقطيع التالي، وبمجرد تقطيع جميع البطاطس إلى شرائح ووضعها في الوعاء، صفيها في مصفاة واغسليها تحت الصنبور البارد حتى يصبح الماء صافيًا، ثم أعيدي البطاطس إلى الوعاء، وغطيها بنحو  700 مل من الماء البارد بعدها أضيفي الخل واتركيها جانباً لمدة ساعة أثناء قيامك بتحضير باقي الطبق.

 

  • أحضري وعاء أخر وأملأيه بالماء البارد وأضف إليع عصير الليمون ثم قم  بتقطيع الخرشوف بالطول إلى شرائح بسمك 3 مم، وأغسل الخرشوف ثم أسقطه في وعاء من الماء الحمضي، حيث يمنع عصير الليمون الشرائح من التحول إلى اللون البني، على عكس البطاطس التي تنقع في الماء.

ولتحضير التوابل:

ضع رقائق الفلفل الحار وبذور الكزبرة والملح المقشر في وعاء صغير أو في مطحنة التوابل، اخلطي الخليط حتى يصبح الملح ناعمًا جدًا ومرقطًا بالفلفل الحار، ثم اقلبه في وعاء صغير.

قم بتصفيية الخرشوف وضع الشرائح بين مناديل المطبخ لتجفيفها قدر الإمكان.

وجهّز صينية فرن مبطنة بمزيد من مناديل المطبخ، وجاهزة لتصريف رقائق البطاطس بمجرد قليها.

ولقلي الخرشوف ضع الزيت في قدر متوسطة على نار متوسطة إلى عالية، حتى تصل إلى 170 درجة مئوية، ثم قم بقلي الشرائح على ثلاث دفعات لمدة خمس دقائق في الدفعة الواحدة حتى تصبح ذهبية اللون قليلاً وتبدأ في التجعيد، ولا تقلق إذا كان أي من رقائق الخرشوف لا تزال تحتوي على بقع بيضاء عليها، لأنها سوف تنضج عندما تبرد، ثم انقلها إلى الصينية المبطنة ورش الملح بسخاء  كرر مع شرائح الخرشوف المتبقية.

ثم صفي شرائح الخرشوف وضعه بين مناشف المطبخ حتى تجف قدر الإمكان، وسيساعد ذلك في ضمان الحصول على رقائق مقرمشة، ويجب أن تقلى شرائح البطاطس على ثلاث دفعات بنفس درجة الحرارة ولفترة زمنية مماثلة لرقائق الخرشوف، بعدها تنقل إلى صينية التصريف المبطنة ومرة ​​أخرى رش الملح بكمية كبيرة واتركها لتبرد وتنضج أكثر.

يتم تقديم رقائق البطاطس والخرشوف معا في وعاء كبير مع الكريمة الحامضة في وعاء صغير بجانبها للغمس، إذا كنت لا تقدمها على الفور، بمجرد تبريدها، احفظها في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

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