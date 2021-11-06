السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة فى أسوان

حملة أزالة التعديات
حملة أزالة التعديات

واصلت محافظة أسوان من خلال حملات إزالة التعديات المتتالية ضرباتها لأصحاب التعديات ومافيا الأراضي للحفاظ على أراضي الدولة من كافة أشكال التعدي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة إزالة التعديات بقرية حاجز إدفو التي استهدفت تنفيذ 40 قرار إزالة بمساحة 17 ألفا و588 م2، وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه سواء كانت زراعية أو مبانى أو على مجارى مائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم.

أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن ذلك  يتوازى مع المتابعة المستمرة لإزالة أي تعد في المهد، والعمل على إيقاف البناء المخالف بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة وتأكيد هيبتها وردع المخالفين .

أسوان حملة ضرب حملة إزالة حملات إزالة أشكال

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