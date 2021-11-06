6 معلومات عن الفنان الراحل أحمد عبدالحى

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم السبت، وفاة الفنان أحمد عبدالحي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل «فيس بوك».

«الدستور» رصدت فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الراحل «أحمد عبد الحى»..

بدأ مسيرته الفنية في نهاية التسعينيات

أدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون

شارك «عبد الحى» فى عدة أعمال فنية منها أفلام: كلاشنكوف، 7 ورقات كوتشينة، وحالة حب.

آخر الأعماله الفنية التى شارك فيها مسلسل "وادي الجن (الكهف)" 2021، "عمر ودياب" 2020 ، "طلقة حظ" 2019 ، "ربع رومي" 2018 ، وافراح القبة وهربانة منها.

شارك الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

ونشر الفنان أحمد السلكاوى عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أمس الجمعة، منشورًا يستنجد فيه للتبرع بالدم وإنقاذ حياة الفنان الراحل وذلك قبل خوضه عملية جراحية فارق الحياة خلالها اليوم.