السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 ألفًا و444 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة - عن ضبط 3381 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفًا و351 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1241 قضية تموينية متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 265 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 206 قضايا متنوعة.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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