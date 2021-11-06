السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

صالون دار الحكمة الثقافي يستضيف الروائي أشرف العشماوي 27 نوفمبر

أشرف العشماوي
أشرف العشماوي

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن انطلاق أولى فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي باستضافة المستشار والروائي أشرف العشماوي، السبت 27 نوفمبر الساعة 7 مساء بدار الحكمة. 

أشرف العشماوي هو قاضٍ وروائي مصري، صدر له حتى الآن تسع روايات منها رواية "تويا" التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2012، حصل على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان" وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته "كلاب الراعي".

وكانت النقابة كانت قد أعلنت عن إطلاق "صالون دار الحكمة الثقافي" والذي  سيستضيف مشاهير الكتاب والمبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين.

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون، أن صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل على تقديم محتوى متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون.

 ودعت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية للأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، مؤكدة على الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبة أدبية أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.

 

النقابة العامة للأطباء فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي أشرف العشماوي روائي مصري

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