السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال أعمال رصف الطريق السريع من كمين المطمر بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ رصف الطريق السريع بمركز ساحل سليم بداية من كمين المطمر إتجاه قبلي باستخدام احدث معدات الرصف باستخدام الاسمنت والتى يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة القومية للطرق والكبارى.

تفقد اعمال رصف بساحل سليم (5)

وذلك في إطار أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها.

تفقد اعمال رصف بساحل سليم (12)

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم استكمال تنفيذ أعمال الرصف بالطريق السريع بداية من كمين المطمر اتجاه قبلي وبامتداد 7 كيلومتر لافتًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تفقد اعمال رصف بساحل سليم (2)
محافظة اسيوط وزارة الصحة محافظ أسيوط مشروعات حركة المرور تذليل العقبات المشروعات فيروس كورونا

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