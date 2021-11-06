طوكيو تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع أربع حالات إصابة، مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة، وبارتفاع ست حالات، مقارنة بالسبت الماضي، حسبما أوردت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، في عددها الصادر اليوم.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 12 شخصًا، بدون تغيير، عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 100 حالة، بانخفاض ثلاث حالات، مقارنة بأمس الجمعة.

وكانت لجنة من مستشاري وزارة الصحة اليابانية، قد أوصت بتوفير جرعات ثالثة معززة من لقاحات (كوفيد19)، للجميع في البلاد لمن تلقى بالفعل جرعتين من اللقاحات.

وتنص الخطة على حصول الأشخاص على الجرعة المعززة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية.

وقررت الوزارة بالفعل، توفير الجرعات المعززة لبعض الفئات على الأقل، ومن المقرر حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية على جرعتهم الثالثة بحلول ديسمبر.