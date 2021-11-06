السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة 14 متهمًا في قضية «العائدون من الكويت»

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم السبت، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "العائدين من الكويت".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 14 متهمًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "العائدين من الكويت".

والمتهمون في القضية هم محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، مؤمن أبو الوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبدالموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبداللطيف، وإسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي.

لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

أولًا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.

ثالثًا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضًا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.

المستشار معتز خفاجي القوات المسلحة الكويت مؤسسات الدولة الوحدة الوطنية نيابة أمن الدولة تدريبات عسكرية مجمع محاكم طرة

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