السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك «متخوفة» من اكتظاظ المستشفيات بسبب كورونا

كورونا
كورونا

أعربت الهيئة الصحية الرئيسية في الدنمارك، عن مخاوفها من تعرض المستشفيات في البلاد لخطر الاكتظاظ، نظرًا للزيادة الحادة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت إدارة الصحة الدنماركية اليوم إن هناك خطرًا كبيرًا من تعرض المستشفيات للاكتظاظ في فصلي الخريف والشتاء.

وذكرت الإدارة أن عدد حالات كورونا سيزداد تدريجيًا في الشهور المقبلة، ما يعنى أن المزيد من الأشخاص سيحالون إلى المستشفيات.

وأوضحت الإدارة أنه بما أن نسبة كبيرة من السكان تم تطعيمهم بالفعل ضد كوفيد - 19 ، فإن الوضع مختلف بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، فإن الناس بدأوا في العودة إلى أنشطتهم الاجتماعية المعتادة، مما يزيد من خطر العدوى.

وقال سورين بروستورم رئيس إدارة الصحة إن انتشار فيروس كوفيد-19 والإنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى قد يشكل عبئًا هائلًا على نظام الرعاية الصحية في شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

ورفعت الدنمارك آخر قيودها لوقف انتشار الفيروس في 10 سبتمبر الماضي، وهي خطوة قالت الحكومة إنها ممكنة بفضل حقيقة أنه تم تطعيم الكثير من الأشخاص وأن الوباء بات تحت السيطرة.

غير أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن المعهد الرئيسي في الدنمارك للتعامل مع الأمراض المعدية عن عدد قياسي من الحالات الجديدة خلال يوم واحد.

ودعا هنريك أولوم، الذي يرأس المعهد الجمعة، إلى اعادة استخدام وثيقة الفيروس، وفقًا لما ذكرته محطة تي في 2 التليفزيونية.

واستخدم الدنماركيون الوثيقة لعدة أشهر لإثبات أنهم تلقوا التطعيم أو التعافي منه، أو الاختبار وذلك لدخول المطاعم أو الذهاب إلى المتاحف، على سبيل المثال، كما أوصى بروستورم بإعادة العمل بالتصريح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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