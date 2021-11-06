مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة

يبحث المواطنون على مواعيد قطارات «الإسكندرية - دمنهور»، ويسلط الدستور الضوء اليوم السبت على مواعيد تلك القطارات.



مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية:



قطار رقم ٩٠٣ دمنهور الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا.



قطار رقم ٩٠١ دمنهور الإسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا.





قطار رقم 911 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً.

قطار رقم 913 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.





قطار رقم 901 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً





قطار رقم 3 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.





قطار رقم 516 دمنهور الإسكندرية (سرعة درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.





قطار رقم 925 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 7:32 مساءاً والوصول 8:25 مساءاً.





قطار رقم 903 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 8:37 صباحاً والوصول 9:30 صباحاً.





قطار رقم 931 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 10:42 مساءاً والوصول 11:35 مساءاً.





قطار رقم 919 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 5:12 مساءاً والوصول 6:05 مساءاً.





قطار رقم 1133 دمنهور الإسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 11:41 صباحاً والوصول 12:30 مساءاً.





قطار رقم 1203 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 4:18 مساءاً والوصول 5:10 مساءاً.





قطار رقم 923 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 6:30 مساءاً والوصول 7:25 مساءاً.





قطار رقم 27 دمنهور الإسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 6:54 مساءاً والوصول 7:50 مساءاً.





قطار رقم 129 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:19 صباحاً والوصول 9:20 صباحاً.





قطار رقم 584 دمنهور الإسكندرية (سرعة مكيف درجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 7:27 صباحاً والوصول 8:30 صباحاً.





قطار رقم 31 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 9:24 مساءاً والوصول 10:30 مساءاً.





قطار رقم 1109 دمنهور الإسكندرية (مكيف درجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 11:01 صباحاً والوصول 11:55 صباحاً.





قطار رقم 15 دمنهور الاسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 2:06 مساءاً والوصول 3:10 مساءاً.





قطار رقم 1 دمنهور الإسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 5:42 صباحاً والوصول 6:45 صباحاً.





قطار رقم 911 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً.





قطار رقم 21 دمنهور الإسكندرية (تالتة عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.





قطار رقم 29 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 11:17 مساءاً والوصول 12:20 صباحاً.