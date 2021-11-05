هيئة تنمية الصعيد تنفذ أول مشروع قومى لتطوير زراعات قصب السكر بأسوان

بدأت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة، تنفيذ أول مشروع قومي لتطوير زراعات قصب السكر بمدينة كوم إمبو بأسوان الذى يعد من أكبر المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العربية للتصنيع متمثلة في مصنع قادر.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين شتلة تكفى لزراعة ١٥٠٠ فدان كمرحلة أولى ويتكون المشروع من صوبة زراعية مجهزة و(2) صوبة سلكية مساحة الصوبة 13680 مترا والمباني الخدمية والأسوار، وتصنيع صواني بلاستيكية لزوم الشتل لإنتاج (10) ملايين شتلة قصب سكر في الموسم لزراعة حوالى (1500) فدان ومخطط الانتهاء من المرحلة الأولى أول مارس 2022.

جدير بالذكر أنه، أمس الخميس، دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان.

وحضر فعاليات التدشين قيادات المحافظة والهيئة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووسط ترحيب أهالي قرية بنبان ومركز دراو بهذا المشروع الحيوى بطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد، مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي لقبلة جاذبة للاستثمارات للاستفادة من المقومات والمزايا المتنوعة المجالات.