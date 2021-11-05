بعد موافقة «الصحة العالمية».. «كوفاكسين» لقاح هندى جديد لمواجهة كورونا

اللقاح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليًا لمواجهة فيروس كورونا وجائحته التى قضت على أرواح الملايين فى الكثير من بلدان العالم، قبل أن تتوالى اللقاحات المواجهة للفيروس.

مؤخرًا أصدرت منظمة الصحة العالمية، قرارًا بالموافقة على اعتماد لقاح يدعى "كوفاكسين" والذى أنتجته شركة «بهارات بايوتيك» الهندية.

جرعتين يفصل بينهم شهر

ووفقًا لما نشره موقع «بولد سكاي» الهندي، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يعطى على جرعتين، يفصل بين الأولى والثانية شهر.

وأشار الباحثون إلى أن اللقاح الهندي سهل التخزين الأمر الذى جعله مناسب لجميع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، حيث أكد الباحثون أن فاعلية اللقاح تخطت نسبة 78%.

ووافقت منظمة الصحة العالمية على بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهى فايزر بيونتيك ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.

رسالة «الصحة» للمواطنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث أوضحت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاح يسهم فى وقاية كبار السن من فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح آمن وفعال وأنها تبدأ جهودها للحصول على أكبر عدد من الجرعات الخاصة باللقاحات المختلفة للتصدي لفيروس كورونا القاتل الذى أودى بحياة الملايين حول العالم.

دواء «فايزر» لعلاج كورونا

من جانبها أعلنت شركة «فايزر»، اليوم الجمعة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبوب من نوعها، أنتجتها لعلاج مرضى فيروس كورونا أظهرت بأنها عالية الفعالية.

وأوضحت الشركة، فى بيان، لها أن الدواء نجح بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بفيروس كورونا والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.