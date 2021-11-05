بحث ترتيبات إعلان الرباط عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى 2022

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، ترتيبات إعلان مدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 عن المنطقة العربية، ضمن برنامج المنظمة لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة بمقر الوزارة في الرباط، الخطوات التنفيذية للاتفاق على تفاصيل البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها على مدار عام 2022، في إطار احتفالية الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، حيث سيتم عقد لقاء تشاوري بين فريق يضم ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية بالحكومة المغربية، وفريق من منظمة الإيسيسكو يوم 22 نوفمبر الجاري، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفالية.

كما تمت مناقشة مقترح وزارة الثقافة المغربية لتنظيم الدورة المقبلة من المعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة الرباط، الذي يُعد من أحد أكبر الأحداث الثقافية في المغرب، ويتضمن العديد من الأنشطة المرتبطة بالكتاب والنشر والثقافة بشكل عام.

واستعرض الجانبان عددا من مستجدات المشروعات المرتبطة بالثقافة والتراث، والتي تنفذها إيسيسكو بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، وأكدا حرصهما على مواصلة التعاون المثمر بين الجانبين في تدريب وبناء قدرات الشباب، والثقافة والتراث، والتنظيم المشترك لعدد من الأنشطة الثقافية.



وعلى صعيد آخر… بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمة والمؤسسة في مجال التربية والتعليم.

وخلال اللقاء، الذي جرى أمس بمقر الإيسيسكو في الرباط، استعرض الجانبان ترتيبات حفل توزيع جوائز الدورتين السابقتين لجائزة الإيسيسكو-الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، الذي سيعقد خلال الدورة 14 للمؤتمر العام والدورة 42 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، اللذين تستضيفهما مصر خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2021.

كما تم بحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، التي أطلقتها الإيسيسكو والمؤسسة، من أجل تشجيع المشاريع التربوية المتميزة والمستدامة والشاملة، وتكريم القائمين، من الشخصيات والمؤسسات، على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التربية والتعليم.

كما تم بحث مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الإيسيسكو خلال شهر ديسمبر المقبل، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان "المرأة واللغة العربية: الواقع وآفاق المستقبل"، الذي سيشهد تكريم اسم الراحل الكبير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تقديرا لجهوده في مجال دعم اللغة العربية.