الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير حكومى نمساوى: انقطاع التيار الكهربائى ليس مستبعدًا فى البلاد

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي في النمسا

أكدت وزارة حماية المناخ في النمسا أن سيناريو انقطاع التيار الكهربائي ليس مستبعدًا في البلاد؛ بسبب أزمة الطاقة العالمية.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن كثيرًا من الناس يفكرون بالفعل في الأمر ويتخذون الاحتياطات الكاملة، لافتًا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي قد يكون طويل الأمد وعلى نطاق واسع، كما يمكن أن يؤثر على العديد من البلدان في نفس الوقت وقد تكون الآثار بعيدة المدى.
وأضاف التقرير أنه من أجل الاستعداد لحالة الطوارئ، سيتم إجراء تمرين "تعتيم الطاقة 21" يومًا الجمعة المقبل، وستشارك فيه عدة ولايات فيدرالية بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع.
وذكر التقرير أن السبب في ذلك هو الافتراض بأن موجة البرودة الشديدة في أوروبا تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وتزيد القيود المفروضة على توليد الكهرباء وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى "نقص الكهرباء".
وأشار التقرير إلى مشاركة وزارة حماية المناخ وممثلين عن منظمات الطوارئ ومنشآت البنية التحتية الحيوية في التجارب حيث يجب القيام بكل شيء لضمان عدم وجود تعتيم كامل في مثل هذه الحالة (انهيار شبكة الطاقة).
وطالب التقرير بنظام فعال لإدارة الأزمات والتعاون السلس بين السلطات وخدمات الطوارئ وموردي الطاقة لهذا الغرض.
وعلى صعيد آخر.. شارك ميشائيل لينهارت، وزير الخارجية النمساوى في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، في إطار زيارة عمل بدأها اليوم إلى بيشكيك عاصمة قيرغيزستان.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، في بيانها اليوم الجمعة، أن الوزير ميشائيل لينهارت تحدث في خطابه عن "التغيير الأخضر" في مجال الطاقة، وذلك بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وبهدف الوصول إلى اقتصاد محايد مناخيًا كضرورة في الكفاح ضد تغير المناخ.

يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوي بدأ، أمس الخميس، جولة في ٤ دول من آسيا الوسطى لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب التنسيق في ملف الأزمة السياسية والأمنية في أفغانستان.

فيينا النمسا المناخ في النمسا الطاقة العالمية

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