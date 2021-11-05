الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير اليابان يشيد بالمدرسة المصرية اليابانية

السفير مع الأطفال
السفير مع الأطفال

أعلنت السفارة اليابانية في بيان صحفي لها عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» أن السفير نوكي زار المدرسة المصرية اليابانية EJS بالقاهرة الجديدة.

وقال السفير نوكي خلال البيان: «في يوم 4 نوفمبر الجاري، قمت بزيارة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة التي افتتحت وتمارس عملها منذ بداية المدارس المصرية اليابانية EJS في عام 2018، رافقني خلال هذه الزيارة المشرفة اليابانية الأستاذة Aoyagi وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر (جايكا)، حيث استمعنا جميعًا باهتمام إلى شرح مدير ووكيل المدرسة».

وأضاف: «من أهم ما لفت انتباهنا هو أنه يتم تقسيم الأطفال ليشاركوا في الحصص المدرسية من خلال التعاون مع بعضهم البعض في مجموعات حتى أثناء تعلم المواد الدراسية الموجودة في المدارس الأخرى، مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال حصة "ديسكفر" لمرحلة رياض الأطفال قمت بغرس البذور مع الأطفال، مما أعاد لذهني ذكريات طفولتي في اليابان».

واختتم: «أتوجه بالشكر لجميع العاملين بالمدرسة. كما أرجو أن تستمروا في بذل قصارى جهدكم في المستقبل أيضًا في النهاية، أتقدم بدعواتي القلبية بأن ينمو ويكبر أطفال مصر بسرعة وبطريقة صحية».

اللغة العربية القاهرة الجديدة مدارس اليابان التزام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السفير الياباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. الأهلى يهزم الزمالك فى قمة تاريخية

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس