سفير اليابان يشيد بالمدرسة المصرية اليابانية

أعلنت السفارة اليابانية في بيان صحفي لها عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» أن السفير نوكي زار المدرسة المصرية اليابانية EJS بالقاهرة الجديدة.

وقال السفير نوكي خلال البيان: «في يوم 4 نوفمبر الجاري، قمت بزيارة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة التي افتتحت وتمارس عملها منذ بداية المدارس المصرية اليابانية EJS في عام 2018، رافقني خلال هذه الزيارة المشرفة اليابانية الأستاذة Aoyagi وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر (جايكا)، حيث استمعنا جميعًا باهتمام إلى شرح مدير ووكيل المدرسة».

وأضاف: «من أهم ما لفت انتباهنا هو أنه يتم تقسيم الأطفال ليشاركوا في الحصص المدرسية من خلال التعاون مع بعضهم البعض في مجموعات حتى أثناء تعلم المواد الدراسية الموجودة في المدارس الأخرى، مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال حصة "ديسكفر" لمرحلة رياض الأطفال قمت بغرس البذور مع الأطفال، مما أعاد لذهني ذكريات طفولتي في اليابان».

واختتم: «أتوجه بالشكر لجميع العاملين بالمدرسة. كما أرجو أن تستمروا في بذل قصارى جهدكم في المستقبل أيضًا في النهاية، أتقدم بدعواتي القلبية بأن ينمو ويكبر أطفال مصر بسرعة وبطريقة صحية».