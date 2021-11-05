حصاد القوى العاملة اليوم.. بروتوكول لتنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجنة الفنية المصرية الليبية، وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأكد وزير القوى العاملة، أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1104 شباب، منهم 11 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شاباً، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة، و 482 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ومن جهته قال أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بواقع 105 آلاف جنيه لـ37 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4550 عامل غير منتظم.

https://www.dostor.org/3618052