سول تطلب من سفراء الدول الإفريقية تأييد المرشحة الكورية في انتخابات رئاسة العمل الدولية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها طلبت من سفراء 15 دولة أفريقية لدى سول، تقديم التأييد للمرشحة الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا"، في انتخابات رئاسة منظمة العمل الدولية.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن مدير مكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة "كيم جانغ-هيون" عقد اجتماعا بعد ظهر اليوم مع سفراء 15 دولة أفريقية لدى كوريا الجنوبية، حيث تبادلوا الآراء حول سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.

واستعرض "كيم" جهود الحكومة الكورية لتعزيز الدبلوماسية مع الدول الأفريقية، وطلب تأييد الدول الأفريقية للمرشحة "كانغ" في انتخابات رئاسة منظمة العمل الدولية، كما طلب اهتمام البعثات الدبلوماسية الأفريقية لدى البلاد ودعمها للدورة الخامسة للمنتدى الكوري الأفريقي المقرر عقدها في سول في الفترة بين يومي 9 و10 من الشهر المقبل.