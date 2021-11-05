الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: دواء فايزر الجديد سيساهم فى الحد من انتشار وباء كورونا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه سيكون لدينا قريبا أقراص تنتجها شركة فايزر لمعالجة مرضى كورونا، مشيرًا إلى أن الدواء الجديد سيساهم بالحد من انتشار وباء كورونا. 

وفي سياق متصل، تجري بعض شركات الأدوية المرموقة عالميًا، اختبارات على "حبوب" تستعمل عن طريق الفم، للعلاج من فيروس كورونا، بحسب تقرير نشرته شبكة (CNN) الإخبارية الأمريكية.

وضرب التقرير مثلاً بحالة الممرضة ميراندا كيلي، 44 عاما، التي أثبتت الاختبارات إصابتها بـ"كوفيد-19"، وكانت في قمة خوفها، لأنها مريضة أيضًا بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأشار التقرير إلى أن الممرضة، بدأت بعد يوم واحد من تأكيد الإصابة، تعاني ضيقاً في التنفس وأعراضاً أخرى خطيرة، بشكل جعل من الضروري أن يتم نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، وزاد الطين بلة، أن زوجها جو "46 عاما" أصيب هو الآخر بالفيروس.

وفي خضم تلك الأوضاع، وافقت كيلي وزوجها على أن يكونا ضمن اختبارات يجريها مركز فريد هاتش لأبحاث السرطان، وهو جزء من الجهد الدولي في مجال اختبارات هدفها إنتاج مضادات لفيروس كورونا، بمقدورها وقف المرض في أيامه الأولى.

وقال عالم الفيروسات بجامعة نورث كارولينا، تيموثي شيهان، الذي يساعد في تلك الاختبارات "الأدوية المضادة للفيروسات، والتي يمكن تناولها بالفم، يمكن أن تقلل من مدة وأعراض المرض، كما أنه بمقدورها أن تحد من انتقال العدوى بالمرض".

وأوضح التقرير أن هناك 3 أنواع من مضادات الفيروسات ضد "كوفيد-19"، يتم اختبارها حالياً، أولها من إنتاج شركتي "ميريك أند كو"، وريدجيباك للعلاجات الحيوية، باسم مولنوبيرافير، وهو العلاج الذي استخدم في حالة كيلي وزوجها.

وكذلك فهناك علاج تطوره شركة فايزر وباسم "PF-07321332"، أما الثالث فهو "AT-527"، وتطوره شركة روتشي وأتيا للأدوية.

وحتى الآن، لا يوجد من الأدوية المضادة للفيروسات، الخاصة بعلاج فيروس كورونا، إلا دواء واحد هو ريمديسيفير، ويتم تقديمه للمريض عبر الحقن بالوريد، بينما تتمثل الأدوية الجديدة في حبوب يتناولها المريض بالفم.

وكانت التجارب السريرية على عقار مولنوبيرافير، قد بدأت في الربيع الماضي، وأجريت على 202 شخص، وأظهرت أنه بمقدوره تقليل معدلات انتقال العدوى بشكل كبير.

الرئيس الامريكي فايزر كورونا قريبا اقراص

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلى بإقرار الميزانية لعامى 2021 و2022