الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» بأسوان يبحث مشكلات العاملين بالجامعة ومدن الطلاب

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

التقى ياسين عبدالصبور الأمين العام لحزب «حماة الوطن» بأسوان، عضو مجلس النواب السابق، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، لاستعراض طلبات عدد من الأهالي والمواطنين، على رأسها مشكلات بعض العاملين بالجامعة، والترقيات والتسويات والدرجات وطلبات عمال اليومية وعقبات طلاب المدن الجامعية، ونقل أقسام وكليات للطلاب والعاملين.

FB_IMG_1636123055645

جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وتنفيذًا لسياسة الحزب بالالتحام مع المواطنين والسعي لحل مشاكلهم، وتذليل العقبات

واستعرض ياسين عبدالصبور طلبات كثيرة من أهالي مركز أسوان، بشأن رغبة التحاق أبنائهم بفصول التمريض، وهو ما تواصل له أمين عام الحزب مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لضرورة لتلبية رغبة أولياء الأمور وتحقيق حلم أبنائه الطلاب والطالبات. 

FB_IMG_1636123052133

وفي الوقت ذاته، اقترح الأستاذ ياسين عبدالصبور، بفتح فصل تمريض في مدرسة الشهيد أحمد حمدي الابتدائية بأبوالريش؛ لاستيعاب طلاب قرى مركز أسوان (أبوالريش وبهريف والأعقاب وغرب أسوان والجزيرة والكوبانية)، وكذلك فتح فصلين في مدرسة جمال عبدالناصر بصحاري لاستيعاب مناطق بندر أسوان، إلى جانب فصل في قرية بلانة نصر النوبة لاستيعاب راسبي نصر النوبة، بالإضافة إلى فتح فصل في مدينة أبوسمبل السياحية؛ لاستيعاب راسبي أبوسمبل وعددهم 10 طلاب. 

FB_IMG_1636123053880
ياسين عبد الصبور الامين العام حماة الوطن جامعة أسوان مشكلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلى بإقرار الميزانية لعامى 2021 و2022