«حماة الوطن» بأسوان يبحث مشكلات العاملين بالجامعة ومدن الطلاب

التقى ياسين عبدالصبور الأمين العام لحزب «حماة الوطن» بأسوان، عضو مجلس النواب السابق، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، لاستعراض طلبات عدد من الأهالي والمواطنين، على رأسها مشكلات بعض العاملين بالجامعة، والترقيات والتسويات والدرجات وطلبات عمال اليومية وعقبات طلاب المدن الجامعية، ونقل أقسام وكليات للطلاب والعاملين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وتنفيذًا لسياسة الحزب بالالتحام مع المواطنين والسعي لحل مشاكلهم، وتذليل العقبات

واستعرض ياسين عبدالصبور طلبات كثيرة من أهالي مركز أسوان، بشأن رغبة التحاق أبنائهم بفصول التمريض، وهو ما تواصل له أمين عام الحزب مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لضرورة لتلبية رغبة أولياء الأمور وتحقيق حلم أبنائه الطلاب والطالبات.

وفي الوقت ذاته، اقترح الأستاذ ياسين عبدالصبور، بفتح فصل تمريض في مدرسة الشهيد أحمد حمدي الابتدائية بأبوالريش؛ لاستيعاب طلاب قرى مركز أسوان (أبوالريش وبهريف والأعقاب وغرب أسوان والجزيرة والكوبانية)، وكذلك فتح فصلين في مدرسة جمال عبدالناصر بصحاري لاستيعاب مناطق بندر أسوان، إلى جانب فصل في قرية بلانة نصر النوبة لاستيعاب راسبي نصر النوبة، بالإضافة إلى فتح فصل في مدينة أبوسمبل السياحية؛ لاستيعاب راسبي أبوسمبل وعددهم 10 طلاب.