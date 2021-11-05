الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لايف ستايل

بعد 25 عامًا.. جوينيث بالترو تعيد إحياء موضة «بدلة» ارتدتها فى التسعينيات

جريدة الدستور

أعادت جوينيث بالترو إحياء «بدلة» قديمة لجوتشي من التسعينيات، من خلال حدث السجادة الحمراء، وحضرت الممثلة الشهيرة عرض أزياء Gucci Love Parade في كاليفورنيا يوم الثلاثاء. 

 وتم تصويرها في الحفل ببدلة جميلة، وارتدت سترة بأكمام طويلة وسروالا واسعا، وكلاهما مصنوع من المخمل الأحمر، وكانت البدلة أيضًا تحتوي على بطانة من الساتان من أعلى إلى أسفل، وبدا هذا الزي مألوفا لمعجبي بالترو، لأن النجمة ارتدت فيما سبق بدلة حمراء أخرى، ففي عام 1996 ارتدت واحدة مشابهة في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 1996.

ووفقًا لموقع "insider" بدت النسخة البالغة من العمر 25 عامًا، متطابقة تقريبًا مع النسخة التي ارتدتها بالترو هذا الأسبوع، ففي كلتا المرتين كانت ترتدي زرًا بأكمام طويلة تحته، مع فك الأزرار العلوية لتعكس خط ياقة السترة على شكل حرف "V"،  كما أضافت عقدًا أنيقًا، وحدثت مظهر شعرها في كلا الحدثين.

وكان التغيير الرئيسي الوحيد هو الحذاء، ففي عام 1996 كانت ترتدي زوج أحذية من المخمل، لكن هذا العام استبدلته بزوج من الصنادل الحمراء.

- جوينيث: البدلة متشابهة لكن ليست نفسها


ولكن جوينيث بالترو كشفت على "إنستجرام" عن أن البدلة لم تكن هي نفسها تمامًا، ولكن هذا الزي الجديد مصمم ليبدو تمامًا مثل ملابسها القديمة، وكتبت على "إنستجرام": «الخياطة الجميلة لا تخرج أبداً عن الأسلوب المرغوب، وأنا أحببت ارتداء تصميم alessandro michelegucci استنادًا إلى تلك التي قمت باقتراضها لارتدائها  في عام 1996". 

بالطبع لم تكن بالترو الشخص الوحيد المشهور الذي كرر نفس الزي على السجادة الحمراء، فقد ارتدت جين فوندا مؤخرًا بدلة عمرها 25 عامًا في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» 2021، وأعادت كيت بلانشيت تصنيع ثوب لامع في عام 2020، حتى كيت ميدلتون من محبي إعادة ارتداء الإطلالات.

جوين بالترو جوتشى هوليوود ميدلتون نجوم يرتدو نفش الزي مرتين

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