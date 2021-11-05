طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021.. والرابط

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة خاصة وأنه الوسيلة الوحيدة التي تكفل لهم كافة حقوقهم وفقا للقانون لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن الكارت الخدمي وأنواع الإعاقات التي اعتمدتها وزارة التضامن لاستخراج الكارت.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تكفل لهم حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة بيانات الراغب في الحصول على البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم رباعي، الرقم القومي، ..)

كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم

تحديد نوع ودرجة الإعاقة

اختيار محافظ الإقامة

تحديد اسم المستشفى التي تم فيها الفحوصات الطبية

الضغط على زر الاستعلام.



أنواع الإعاقات التي تستخرج لها الكارت الخدمي 2021

اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الإعاقات التي يتم استخراج الكارت الخدمي ذو المميزات العديدة لأصحاب الاحتياجات الخاصة أبرزها:-

متلازمة داون

طيف التوحد

الجذام

الشلل الرباعي النصفي العلوي والسفلي

الشلل الدماغي

ضمور العضلات

فقد البصر التام

تيبس المفاصل في أطراف متعددة

البتر متعدد الأطراف

ذوي القزامة

صغر أو كبر حجم الرأس

فقد السمع التام.

اقرأ أيضاً

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة



الرقم الساخن للاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين 2021

يبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والخط الساخن الذي خصصته وزارة التضامن للرد عن كافة الاستفسارات وهو 15044 يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء عن تلك الفئة خاصة في ظل حالتهم المرضية وفي ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يمنع من التكدس والازدحام لتفادي خطر العدوى الذي يحصد أرواح الملايين من المواطنين بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية.

اقرأ أيضاً

الأقصر تستعد لافتتاح طريق الكباش