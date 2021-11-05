الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

فن

في عيد ميلاده الـ64.. تعرف على الجنسية الحقيقية لداود حسين

الفنان الكويتي داود
الفنان الكويتي داود حسين

يحتفل الفنان الكويتي داود حسين، بعيد ميلاده الـ64، حيث ولد في عام 1958، بمنطقة الصوابر، وهي إحدى مناطق الكويت القديمة.

وقدم «داود»، العشرات من الأعمال الفنية الكوميدية في مصر ودول الخليج، إذ بدأ التمثيل بالنوادي الصيفية في أوقات الإجازات والعطلات الرسمية، ثم انضم إلى «نادي حولي الصيفي»، وكان يقلد المعلمين خلال فترة دراسته بالمدرسة.

وواصل داود حسين، رحلته في التمثيل وانضم لفرقة «مسرح السور»، وبدأ بالمشاركة في أعمالها المسرحية، وعقب انتهائه من الثانوية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته انتقل من «فرقة مسرح السور» إلى «فرقة المسرح الكويتي»، وأُعير بعد ذلك «لفرقة المسرح العربي» وذلك للتمثيل في مسرحية «السيف»، ومن ثم مسرحية «نورة»، لكنه طلب من الفنان فؤاد الشطي، أن يستمر في «المسرح العربي»، ووافق الأخير على طلبه.

وفي عام 1980، شارك «داود»، في مسرحية «دار»، وقلَّد الدكتور نجم عبدالكريم، وحصل على جائزة أفضل ممثل واعد عن هذا الدور.

وفي أكتوبر عام 2001، مُنح الجنسية الكويتية بمكرمة من أمير الكويت آنذاك الشيخ جابر الصباح، ومن الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبتزكية منه لخدماته الجليلة وولائه لدولة الكويت بعدما كان يحمل جواز سفر بوليفي.

كما شارك بالأداء الصوتي في الجزء الثاني من الرسوم الكرتونية الكويتية «قطعة 13»، كما حل ضيفًا في المسلسل الكارتوني الكويتي «أم سعف جتكم» في جزئه الثاني.

وخضع الفنان داوود حسين، لعملية جراحية في القلب قبل عامين، ونشر صورة له من داخل المستشفى بعد الجراحة برفقة الطبيب المعالج.

وحل الفنان داوود حسين، ضيفًا على برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع عبر قناة «الحياة»، وتحدث خلال البرنامج عن مشاركته في فيلم «عندليب الدقي» بطولة الفنان محمد هنيدي، وأبرز محطاته الفنية.

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