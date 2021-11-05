محافظ الإسماعيلية: حلول عاجلة للانتهاء من حل مشكلة المياه الجوفية والسطحية

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم وضع خطة زمنية لحل أزمة مشكلات المياه الجوفية والسطحية بالمجاورة 14 بقرية فنارة، التابعة لمركز ومدينة فايد، بعد أن تمت مناقشة تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام للمحافظة لتحديد الأسباب بشكل دقيق، ووضع أفضل الحلول وأنسبها للبدء فورًا في التنفيذ.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه استمع لمقترحات حل المشكلة من كافة الجهات المعنية، سواء الحلول العاجلة والتي تمثلت في تنظيف وتطهير المطابق الخاصة بشبكة الصرف الصحي بمحطة الرفع الرئيسية، بإجمالي 57 مطبقا بطول 2.5كم، عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولات المنفذة للمشروع خلال شهر من تاريخه.

بجانب استلام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية وتشغيلها خلال شهر من تاريخه، والبدء فورًا في عمل الوصلات المنزلية للشبكة الداخلية.

كذلك تم الاتفاق على الدفع بـ 5 سيارات شفط مياه للعمل بقرية فنارة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بواقع سيارتين من مركز ومدينة فايد، وسيارتين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب سيارة سعة 20 متر مكعب تابعة لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

بالإضافة لقيام مديرية الري والموارد المائية والصرف الزراعي بتطهير مصرف الملاريا، وفتح كافة وصلاته الفرعية، والانتهاء من كافة الأعمال خلال 72 ساعة.

وكلف محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بعرض الرسومات الهندسية والتكلفة المالية لمقترحين بإنشاء شبكات صرف وترشيح بقرية فنارة، وذلك غدًا السبت للاختيار بينهما وتنفيذ أنسب الحلول لحل المشكلة بشكل جذري.

كما قرر محافظ الإسماعيلية أن يعقد اجتماعًا كل ثلاثة أيام لمناقشة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمجاورة 14 بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، ومتابعة معدلات الإنجاز، والتشاور حول أي معوقات تظهر أولًا بأول.