الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تسجل حوالي 78 ألف إصابة جديدة و1124 وفاة بكورونا

أمريكا
أمريكا

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد 77953 على الأقل يوم الخميس إلى 46.40 مليون حالة.


كما ارتفع عدد الوفيات 1124 حالة على الأقل إلى 754526.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

حالات الإصابة بفيروس كورونا الولايات المتحدة كورونا فيروس كورونا الوفيات

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