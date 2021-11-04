ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية في الربع الأول من 2021/2022

نشرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تقريرًا يظهر ارتفاع إنتاجية الطاقة الكهرومائية في الربع الأول من العام 2021/2022، حيث وصل الإنتاج إلى 4044 جيجاوات / ساعة.

كما أظهر التقرير ارتفاع إنتاج مشروعات الرياح عن نفس الفترة لتصل إلى 1664 جيجاوات، في حين بلغت الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات الشمسية نحو 1246 جيجاوات ساعة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي إنتاج مصر من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تصل لنحو 6 آلاف ميجا وات.

وأضاف الخياط لـ«الدستور»، أن مشروعات الطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الكهرباء المنتجة فى عام 2022، مبينًا أن المصادر المتجددة من الطاقة المائية والرياح والشمسية بلغت حوالى 18% من الحمل الأقصى اليومى، ويمضي العمل لمضاعفة هذه النسبة لتتجاوز 40%، بحلول عام 2035.

وأشار، إلى أن الهيئة عملت لتحقيق المستهدف على عدة محاور، منها تعظيم دور طاقتي الرياح والشمس، إضافة إلى آليات دمج القطاع الخاص، من خلال مشروعات البناء والتشغيل والتملك، وبلغت القدرات التي جرى التعاقد عليها تحت هذه المنهجية حوالى 3000 ميجاوات، منها أكثر من 2000 ميجاوات خلال عام 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

مشروعات قيد التركيب

وأتم «الخياط»: «هناك ثلاثة مشروعات حاليًا قيد التركيب، منها مشروعا «طاقة رياح»، قدرة كل منهما 250 م. و، الأول لشركة بريطانية من خلال آلية «البناء والتشييد والتملك -Build، Own، Operate، BOO)، والآخر للهيئة بنظام حكومي «Engineering، Procurement، and Construction، EPC»، ويجرى تمويله من خلال تعاون حكومي مع الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألماني، والحكومة الفرنسية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى مشروع 50 ميجاوات خلايا شمسية.