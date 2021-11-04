الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للألومنيوم»: تحولنا من الخسائر إلى الربحية بفضل ارتفاع سعر المعدن

قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تحقيق صادرات بقيمة نصف مليار دولار في الألومنيوم يكشف مدى أهمية ما تقدمه الشركة في زيادة الصادرات المصرية.


وأضاف «ياسين» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركة نجحت في التحول من الخسائر إلى الربحية، بفضل ارتفاع سعر المعدن في البورصة العالمية.


وأشار، إلى أن تحقيق زيادة في الصادرات ساهمت في تحقيق ربحية للشركة، موضحًا أن الشركة كانت قد تعرضت للخسائر بسبب انخفاض سعر المعدن في البورصة العالمية، مع ارتفاع سعر الكهرباء التي تحصل عليها الشركة ارتفعت صادرات مصر من «الألومنيوم ومصنوعاته» خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي بنحو 47%، لتسجل ما قيمته 567 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن مصر صدرت «ألومنيوم ومصنوعاته» خلال 9 شهور لنحو 73 دولة، منها 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من «جيبوتي - روسيا الاتحادية - ساحل العاج - كولومبيا - اتحاد ماليزيا ملايو سابقا - ملاوي - جنوب إفريقيا - هونج كونج - السنغال - الأرجنتين - سيراليون - بيرو - الكونغو برازفيل - تايلاند - الهند - جنوب السودان - أنجولا كابيندا وغينيا».

إجمالي صادرات الألومنيوم

وأوضح التقرير، أن نحو 7 دول استحوذت على 73.8 % من إجمالي صادرات الألومنيوم المصري تصدرها «إيطاليا»، والتي استحوذت على 43.6% من إجمالي الصادرات بما قيمته 247.485 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية «إسبانيا»، مستحوذة على 6.8% بما قيمته 38.807 مليون دولار، تلتها «ألمانيا الاتحادية» بما قيمته 30.807 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال 9 شهور إلى «المغرب» بلغت 30.087 مليون دولار، فيما احتلت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 29.500 مليون دولار، تلتها «ليبيا» بما قيمته 28.109 مليون دولار، وجاءت «فرنسا» في المرتبة السابعة بنحو 14.912 مليون دولار، تلتها «الصين الشعبية» بنحو 14.550 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته إلى «السودان» نحو 11.473 مليون دولار.

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