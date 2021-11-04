كورونا بالدول العربية: العراق أكثر الإصابات والبحرين والإمارات صفر وفيات

حققت مملكة البحرين نجاحا كبيرا بعدم تسجيلها أي حالة وفاة جراء فيروس كورونا لفترة تجاوزت الأسبوع، حيث أعلنت وازرة الصحة البحرينية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 15 حالة لعمالة وافدة، و 23 حالة لمخالطين وحالة واحدة قادمة من الخارج، كما تعافت 44 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275 ألفا و183 حالة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفا و209 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 2137 حالة، مشيرة إلى شفاء 112 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 734 ألفا و562 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 648 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 359 ألفا و667 حالة .

وأوضح المركز، شفاء 1571 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 303 آلاف 406حالات، بالإضافة لتسجيل 14 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5171 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و300 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1839 حالة شفاء و23 حالة وفاة.

وفى المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 45 إصابة جديدة وتعافي 32 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلي 548 ألفا و805 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 537 ألفا و722 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8 آلاف و800 حالة.