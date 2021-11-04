فساتين من الساتان.. أثواب زفاف الضيوف لأفراح الخريف (صور)

تزداد برودة الجو بالتدريج خلال نوفمبر الجاري، وتقام العديد من حفلات الزفاف في الهواء الطلق، ما يجعل اللجوء إلى أزياء الخريف عند حضور حفلات الزفاف أمر لا بد منه، وعلى عكس الصيف، فإن الخيارات في هذا الوقت من العام فاخرة ويمكنك التفكير في اختيار فساتين مصنوعة من قماش الساتان والمخمل، لإضافة المزيد من التألق أثناء حضور حفل الزفاف، إضافة إلى وجود ثراء في التصميمات الخاصة بهذه الأقمشة ومع اقتراب الدخول في العام الجديد بإمكانك الاستفادة من فستان الزفاف هذا وارتداءه أكثر من مرة.

نصائح لاختيار فستان زفاف خريفي

هناك الكثير من فساتين ضيوف الزفاف في الخريف وهى عملية وعصرية وتلائم حضور الاحتفالات الخارجية ومع برودة درجات الحرارة ابحث عن خيارات فستان متوسطة من حيث الثقل، فأفضل أزياء الفرح للضيوف هي الفساتين ذات الأكمام الطويلة والرقبة العالية المثالية لدرء درجات الحرارة الباردة بأناقة.

وعندما يتعلق الأمر بالألوان والأنماط ، فإن الفساتين بألوان الجواهر والمعدن والمطبوعات الزهرية المزاجية ستكمل ألوان الخريف الغنية والترابية.

أفضل الأقمشة لحفل زفاف في الخريف؟

المخمل المخملي، الكريب الثقيل، الساتان، الحرير كلها خيارات رائعة لأشهر الخريف الباردة، وبإمكانك إختيار درجات أغمق من الأحمر والبني والبيج ولا ترفض الفستان الأسود أبدًا لأنه كلاسيكي إلى الأبد.

فستان ساتان ماكسي يغطي كامل الجسم.

فستان شبح ميريل لفتحة صدر متوسطة.

فستان ريفورميشن ليفيا المصنوع من قماش الشمواه.



فستان الشاتان عاري الكتفين.

فستان مزين بالزهور.

فستان من الساتان الأسود المستدير بظهر مفتوح.

فستان ميدي مزين بالدانتيل.

فستان ميدي مكشكش.

فستان من الورود يحتوي علي لونين فقط.

فستان مصنوع من المخمل الأحمر.

فستان مفتوح من الأمام بأكمام طويلة.

فستان مكسي ترتر بظهر مفتوح