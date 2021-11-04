الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فساتين من الساتان.. أثواب زفاف الضيوف لأفراح الخريف (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزداد برودة الجو بالتدريج خلال نوفمبر الجاري، وتقام العديد من حفلات الزفاف في الهواء الطلق، ما يجعل اللجوء إلى أزياء الخريف عند حضور حفلات الزفاف أمر لا بد منه، وعلى عكس الصيف، فإن الخيارات في هذا الوقت من العام فاخرة ويمكنك التفكير في اختيار فساتين مصنوعة من قماش الساتان والمخمل، لإضافة المزيد من التألق أثناء حضور حفل الزفاف، إضافة إلى وجود ثراء في التصميمات الخاصة بهذه الأقمشة ومع اقتراب الدخول في العام الجديد بإمكانك الاستفادة من فستان الزفاف هذا وارتداءه أكثر من مرة.

نصائح لاختيار فستان زفاف خريفي 

هناك الكثير من فساتين ضيوف الزفاف في الخريف وهى عملية وعصرية وتلائم حضور الاحتفالات الخارجية ومع برودة درجات الحرارة ابحث عن خيارات فستان متوسطة من حيث الثقل، فأفضل أزياء الفرح للضيوف هي الفساتين ذات الأكمام الطويلة والرقبة العالية المثالية لدرء درجات الحرارة الباردة بأناقة.

وعندما يتعلق الأمر بالألوان والأنماط ، فإن الفساتين بألوان الجواهر والمعدن والمطبوعات الزهرية المزاجية ستكمل ألوان الخريف الغنية والترابية.

أفضل الأقمشة لحفل زفاف في الخريف؟

المخمل المخملي، الكريب الثقيل، الساتان، الحرير كلها خيارات رائعة لأشهر الخريف الباردة، وبإمكانك إختيار درجات أغمق من الأحمر والبني والبيج ولا ترفض الفستان الأسود أبدًا لأنه كلاسيكي إلى الأبد.

فستان ساتان طويل من الخردل

فستان ساتان ماكسي يغطي كامل الجسم.

فستان ميدي ساتان بلون الصدأ

فستان شبح ميريل لفتحة صدر متوسطة.

تعديل الفستان المخملي

فستان ريفورميشن ليفيا المصنوع من قماش الشمواه.

فستان Magneta ميدي من Evans


فستان الشاتان عاري الكتفين.

فستان طويل مطرز

فستان مزين بالزهور.

فستان ساتان مفتوح الظهر

فستان من الساتان الأسود المستدير بظهر مفتوح.

فستان ريكسو مزين بالدانتيل

فستان ميدي مزين بالدانتيل.

فستان ميدي مكشكش أحمر من Sister Jane

فستان ميدي مكشكش.

فستان زهري متوسط ​​الطول من ASOS Curve

فستان من الورود يحتوي علي لونين فقط.

فستان كيتري المخمل الأحمر

فستان مصنوع من المخمل الأحمر.

فستان ميدي أزرق ثلجي Uterque

فستان مفتوح من الأمام بأكمام طويلة.

فستان ميدي أسود ترتر مفتوح الظهر

فستان مكسي ترتر بظهر مفتوح

فساتين زفاف فساتين زفاف الضيوف فساتين لحضور الأفراح أفراح الخريف فساتين ساتان فساتين ترتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

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