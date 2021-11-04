الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يفتتح الحديقة المركزية المجانية

المحافظ خلال افتتاح
المحافظ خلال افتتاح الحديقة المركزية

افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، الحديقة المركزية المجانية التي أهدتها شركة استادات لمحافظة كفرالشيخ، بحضور اللواء صلاح سلامة، محافظ كفرالشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الادارية، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ الأسبق، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

وزرع المحافظون الأشجار بالحديقة المركزية المجانية، والتي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين مجانًا والتي أعلنت محافظة كفرالشيخ إنشاء عدد من الحدائق العامة المجانية لتكون متنفسًا للمواطنين.

كان محافظ كفرالشيخ وعمرو البشبيشى قد شهدا، الخميس، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ65 فى ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر 1956م بمدينة برج البرلس، بحضور اللواء صلاح سلامة، واللواء أحمد زكى عابدين، واللواء السيد نصر، محافظى كفرالشيخ السابقين، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام.

في بداية كلمته، قال محافظ كفرالشيخ، يسعدني أن نكون معًا اليوم للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق ذكرى معركة البرلس الخالدة، التي انتصرت فيها البحرية المصرية على الأسطولين الفرنسي، والبريطاني عام 1956، واستشهد فيها عدد من خيرة رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وأهالي مدينة البرلس الأبطال، ففي صباح يوم الرابع من نوفمبر عام 1956م، م كانت معركة البرلس الخالدة في مياه البحر الأبيض المتوسط  بالقرب من بحيرة البرلس عندما هاجمت بوارج فرنسية، ومدمرة بريطانية، مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية، وضربت فيها البحرية المصرية أروع الأمثلة في البطولة، والفداء بالتصدي، ومواجهة هذا العدوان الغاشم، مقدماً تحية إعزاز، وتقدير لشهداء هذه المعركة الخالدة، ولجميع شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم، وأرواحهم في سبيل وطنهم فاستحقوا أن يكونوا عند ربهم أحياء يرزقون، موجهًا خالص التهنئة لشعب محافظة كفرالشيخ ولجميع قياداته السياسية، والشعبية، والتنفيذية بهذه المناسبة الكريمة.

قام محافظ كفرالشيخ، ونائبه ومحافظى كفرالشيخ السابقين، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وسط عروض لفرقة الكشافة والطلائع والشباب وحملة الإعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجاً باحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ65، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وسط اصطفاف حرس الشرف من القوات البحرية احتفالاً بشهداء البرلس، مقدمين التهنئة لأبناء كفرالشيخ فى هذه الذكرى الخالدة.

وقدم اللواء جمال نورالدين الدرع المقدم من المحافظة للسيد اللواء الفريق اركان حرب، قائد القوات البحرية ويتسلمه عنه اللواء أيمن الدالى، والدرع المقدم من المحافظة للواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية ويتسلمه عنه السيد العقيد أحمد محمد عبدالله، والدرع المقدم من المحافظة لابن قرية السباعية بالبرلس ابن محافظة كفرالشيخ الكابتن ممدوح السباعي الشهير ببج رامى.

البرلس حديقة مجانا افتتاح أشجار

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وائل لطفي

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