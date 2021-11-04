ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تفحمت محتوياته بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل سوبر ماركت تسبب في احتراق محتوياته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بسوبر ماركت كائن بشارع الكينج الجديد دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة سيارات الإطفاء.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق فى محل سوبر ماركت كان مغلقا بسبب حدوث ماس كهربائي لا يوجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار قديم خال من السكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بالمنزل رقم 3 بحارة بندقة، دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل قديم مكون من 3 طوابق وخالٍ من السكان بالحارة المشار إليها، وتم إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، وأن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير المحضر بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

وقررت نيابة العطارين بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل شب في أحد أكشاك الباعة بمنطقة محطة مصر بوسط المحافظة، ما أدى إلى التسبب فى حالة من الذعر وفزع بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.