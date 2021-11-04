الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمود عادل ينتهى من تصوير دوره فى الفيلم الجديد «فيلم تجاري»

محمود عادل من كواليس
محمود عادل من كواليس فيلم تجارى

انتهى  الفنان الشاب محمود عادل علي  من تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "فيلم تجاري"، في إحدى الفيلات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

ويظهر محمود عادل علي خلال أحداث العمل السينمائي "فيلم تجاري"، في دور منشئ محتوى، وهو صديق الفنانة فرح يوسف التي تتجه للتمثيل، ويساعدها على تحقيق حلمها، حيث تلجأ للفنان عمرو عبد الجليل وتتوالى الأحداث.

"فيلم تجاري"، سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عددًا كبيرًا من الممثلين، منهم عمرو عبد الجليل و حمدي الميرغني، وياسر الطوبجي، وعمرو عبدالعزيز، وفرح يوسف، ومحسن منصور، وغيرهم.

ودخل المخرج محمود كامل فى معسكر مغلق لمونتاج ومكساج الفيلم المنتظر عرضه مطلع عام 2022. 

تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، إذ تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج و المنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع و يقدم الفنان عمرو عبدالجليل شخصية منتج في الفيلم يحمل اسم "ممدوح الامريكاني" كما يقدم الفنان حمدي الميرغني شخصية مخرج في بداية طريقه، حيث يقدم أول عمل و يقدم كل من فرح يوسف ونانسي صلاح و زينب عزيز شخصيات ممثلات و يقدم ياسر الطوبجي شخصية مدير أنتاج بجانب تقديم عمرو القاضي شخصية مدير تصوير. 

يذكر أن الفيلم اعتذر عنه مؤخرًا النجم خالد الصاوي لإصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الفراش لمدة شهر كما اعتذرت عنه النجمة شيري عادل دون إبداء اية أسباب.

 

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