الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: خسائر الأخطاء الطبية تبلغ 20 بليون دولار من الاقتصاد العالمي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بقسم طب الأطفال بكلية الطب لكونه واحداً من الأقسام الرائدة والمتميزة والتي تقدم خدماتها لآلاف المرضي من الأطفال من مختلف محافظات صعيد مصر، كاشفاً في ذلك عن دور إدارة الجامعة في وضع كافة الأولويات والمعايير التي من شأنها تقديم كامل الدعم والرعاية لمختلف الأقسام وأهمها توافر الإرادة المثلي للتغيير ومواكبة مستجدات التطوير , إلي جانب التاريخ القائم علي العمل والإنتاج العلمي، والرؤية والخطة المستقبلة.

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جانب من المؤتمر

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن قسم طب الأطفال من الأقسام التي لها من العراقة والريادة والسبق في الالتزام بهذه المعايير وتقديم الخدمات المتميزة، فضلاً عن إضافة العديد من البصمات الواضحة فى تطوير المنظومة الطبية بها والحرص علي مواكبة مختلف التخصصات الدقيقة التي تتعلق بمجال طب الأطفال إلي جانب ما يتمتع به من كوادر طبية علي أعلى درجة من الكفاءة والتميز.

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جانب من المؤتمر


جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح وقائع المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم الأطفال بكلية الطب بالجامعة تحت عنوان "تحسين الجودة في الرعاية الصحية للأطفال" والذي تمتد فعالياته اليوم وغداً بجامعة أسيوط ومن 10 إلي 12 من نوفمبر الجاري بالغردقة.

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جانب من المؤتمر

وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية, والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية , والدكتور عماد حماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال, والدكتور محمد أمير فتحي أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤتمر , والدكتورة عزة الطيب أستاذ الأطفال وسكرتير عام المؤتمر , وبمشاركة أستاذ ورائد طب الأطفال الدكتور مصطفي السعيد ضيف شرف المؤتمر , والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب , إلي جانب لفيف من أساتذة و علماء طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد البحثية والتأمين الصحي ووزارة الصحة.

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جانب من المؤتمر

كما أشار الدكتور طارق الجمال إلي اهتمامه الخاص بمجال طب الأطفال والذي قام بدراسته في مدينة جلاسكو عام 1983 نظراً لما يمثله الأطفال من أهمية بالغة في المجتمع والذين تبلغ نسبتهم نحو 40% من إجمالي المجتمع المصري , مثمناً في ذلك علي دور قسم الأطفال والذي يؤدي رسالة الجامعة في الصناعة العلمية وإنتاج البحوث المتعلقة بالمستجدات العلمية وإقامة الكثير من المؤتمرات والمحافل العلمية التي تسهم في تطوير المنظومة الطبية بالجامعة.

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جانب من المؤتمر

ومن جانبها وجّهت الدكتورة مها غانم خالص الشكر والتقدير لأطباء قسم الأطفال بمختلف كوادره والذي دأب بصفة مستمرة علي تسليط الضوء علي كل ما هو جديد ومتنوع بمجال طب الأطفال ورفع وعي شباب الأطباء من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات الهامة الذي تضيف مزيداً من الخبرات والتبادل العلمي ,  وهو ما يأتي تأكيداً لما تشهده مستشفيات أسيوط الجامعية من سياسة تهدف إلي تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضي من المترددين عليها.

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جانب من المؤتمر

كما أشاد الدكتور علاء عطية بدور كلية الطب الأكاديمي والتثقيفي والتعليمي ومواكبتها لكل ما هو جديد من علوم وأبحاث ومناقشات , فضلاً عن دأبها علي عقد العديد من  المؤتمرات الهامة والملتقيات الرائدة التي تسهم في تحقيق التواصل المثمر وتبادل الخبرات البحثية علي نحو واسع , لافتاً إلي ما تتمتع به مستشفي الأطفال لنحو 700 سرير في مختلف أقسام الأطفال بما يصب في تحسين الخدمات الصحية والعلاجية  المقدمة لكافة أبناء الصعيد.

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جانب من المؤتمر
طلاب اسيوط مستشفيات الجامعات جامعة المنصورة نائب رئيس جامعة المنصورة شئون التعليم والطلاب رئيس جامعة المنصورة الجامعات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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