سياسيون أفارقة يطالبون بدعم إفريقيا في معركة مكافحة تغير المناخ لإنقاذ العالم

أكد سياسيون أفارقة بارزون خلال مشاركتهم في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 26” في حدث شاركت في تنظيمه صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه لا يمكن الفوز في المعركة ضد تغير المناخ إلا إذا تمت حماية المناظر الطبيعية الإفريقية الغنية بالكربون للأجيال القادمة .

وعقد هذه الجلسة على هامش قمة جلاسكو، اللورد ليبيديف المساهم في صحيفة الإندبندنت، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، و وبحث الساسة الأفارقة بمن فيهم وزير التغير المناخي في الجابون، ووزيرا البيئة في أوغندا ورواندا، الكيفية التي يجب أن تكون بها حماية المناظر الطبيعية الغنية بالكربون في إفريقيا في صميم وقلب مكافحة المناخ العالمي وعلى نحو يعمل لصالح شعب أفريقيا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أن وقف التصحر لا سيما في الغابات الاستوائية الغنية بالكربون، برز كقضية رئيسية خلال قمة "كوب 26".

و وقع أكثر من 110 من القادة تمثل بلادهم 85 % من غابات الكوكب، إعلانا يلتزمون فيه بوقف وإلغاء التصحر بحلول عام 2030.

وأوضحت الصحيفة أن الحدث الذي أقيم أمس الأربعاء في الجناح التابع للبنك الأفريقي للتنمية في قمة "كوب 26"، والذي تم تنظيمه بالاشتراك مع مؤسسة "سبيس فور جاينتس" الخيريةـ يهدف إلى جذب الاهتمام نحو قيمة أحواض الكربون في إفريقيا وإطلاق مبادرة لتسريع عملية تطوير قطاعات لتعويضها في جميع أنحاء القارة من خلال عمليات الاستثمار الوطنية.

ودعا ألوك شارما، رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، البلدان المتقدمة إلى تقديم التمويل من أجل مكافحة تغير المناخ.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الأربعاء، أن شارما أصدر بيانًا عقب اليوم الثالث من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو أكد فيه على أنه "يوجد اليوم المزيد من التمويل العام والخاص للعمل المناخي أكثر من أي وقت مضى".