الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعم خطط مصر في التوسع بالأراضي الجديدة.. «فاو» تكرم «نعيم مصيلحي»

د نعيم مصيلحي
د نعيم مصيلحي

كرمت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ووزارة الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق بوزارة الزراعة ومستشار وزير الزراعة للمشروعات القومية للتوسع الأفقي، على هامش الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع “فاو”، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.

واستلم التكريم وشهادات التقدير الدكتور أحمد عبدالعزيز بمركز بحوث الصحراء نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي.

ووفقا لحيثيات التكريم، فإن « نعيم مصيلحي»، ساهم في دعم خطط الدولة في التوسع في الأراضي الجديدة خلال توليه منصبه كرئيس لمركز بحوث الصحراء، وإجراء بحوث تصنيف التربة والموارد المائية لمشروعات التوسع الأفقي ومنها مشروع الدلتا الجديدة.

وأوضحت الحيثيات أن هذه المشروعات أحد أدوات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الذي تنشده البلاد ويتوافق مع أهداف منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، مشيرة إلى أن «نعيم مصيلحي»، ساهم في المشاركة بجهود بحثية تطبيقية في تحقيق هذه الأهداف.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، و برافين أغراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر.

كما شارك في الاحتفال عدد كبير من قيادات ومسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفاو، وممثلو منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

 

الفاو تكرم مستشار وزير الزراعة للمشروعات القومية الاحتفال بيوم الغذاء

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وائل لطفي

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